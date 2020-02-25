آخر الأخبارالغد الاردني

الأردن يختتم مشاركته بمعرضي يومكس وسيمتكس في الإمارات

منذ ساعتين
العلم الأردني

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أبوظبي – اختتم الوفد الأردني مشاركته بفعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس) اللذين جرى تنظيمهما بدولة الإمارات.
وبحضور السفير الأردني بأبوظبي جمعة العبادي، ترأس قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار زيد النقرش الوفد الأردني المشارك بالمعرضين اللذين استمرا لثلاثة أيام في مركز أبوظبي للمعارض.
وضم الوفد الأردني الملحق العسكري بالسفارة العقيد الركن حسين أبو السمن، والعقيد الركن ياسين المعايعة، والعقيد رائد البدور.
يذكر أن الدورة الرابعة الحالية للمعرضين برعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعد الأكبر بتاريخهما منذ انطلاقتهما الأولى عام 2015.–(بترا)

مقالات ذات صلة

“بريطانيا” تولي “حقوق الإنسان” في المنطقة العربية اهتماما كبيرا

منذ 35 دقيقة

غريفيث يعلن عن مفاوضات يمنية في الأردن

منذ ساعتين

الأمير الحسين يرعى حفل إعلان الفائزين بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية (صور)

منذ ساعتين

تشكيلات أكاديمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية (أسماء)

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock