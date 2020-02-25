الأردن يختتم مشاركته بمعرضي يومكس وسيمتكس في الإمارات

أبوظبي – اختتم الوفد الأردني مشاركته بفعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس) اللذين جرى تنظيمهما بدولة الإمارات.

وبحضور السفير الأردني بأبوظبي جمعة العبادي، ترأس قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار زيد النقرش الوفد الأردني المشارك بالمعرضين اللذين استمرا لثلاثة أيام في مركز أبوظبي للمعارض.

وضم الوفد الأردني الملحق العسكري بالسفارة العقيد الركن حسين أبو السمن، والعقيد الركن ياسين المعايعة، والعقيد رائد البدور.

يذكر أن الدورة الرابعة الحالية للمعرضين برعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعد الأكبر بتاريخهما منذ انطلاقتهما الأولى عام 2015.–(بترا)