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الأردن يخصص منطقة حرجية لعزل الحيوانات المصابة بكورونا بعد إصابة كلب بالفيروس

منذ 3 ساعات

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اربد – خصصت مديرية زراعة اربد، منطقة حرجية لعزل الحيوانات المصابة بفيروس كورونا بعد واقعة اصابة كلب بالفيروس في الرمثا امس.

وقال مدير صحة اربد الدكتور رياض الشياب لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة، انه تم نقل الكلب المصاب من منزل مالكه في الرمثا الى منطقة عزل حرجية في إربد التي تتوفر فيها معايير الرفق بالحيوان والحفاظ على سلامته.

واضاف الشياب انه تم التنسيق مع مديرية زراعة اربد لتحديد مكان مخصص لحجر الكلب او اي حيوانات اخرى قد تتعرض للاصابة بالفيروس لاحقا وفق قوانين وقواعد الرفق بالحيوان المتسقة مع قوانين المنظمات والجمعيات التي تعنى بذلك.

من جانبه قال مدير مديرية زارعة اربد الدكتور عبد الوالي الطاهات، انه تم تجهيز المكان بما يتفق مع اصول وقواعد الرفق بالحيوان وتوفير احتياجاته داخل احد الاماكن الحرجية التي تم توفير حراسة مشددة عليها من قبل العاملين في قسم الحراج.

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