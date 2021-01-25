الأردن يدعم أفغانستان لإحلال السلام والقضاء على الإرهاب

عمّان -الغد – أستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة محمد حنيف أتمر، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات المتعلقة بجهود تحقيق المصالحة والسلام في أفغانستان والمستجدات الإقليمية.

وأكد الصفدي دعم المملكة للجهود التي تبذلها الحكومة الأفغانية لإحلال السلام والقضاء على الإرهاب لتحقيق وتلبية طموحات شعب أفغانستان الشقيق في النمو والازدهار.

كما أكد الصفدي إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للعمليات الإرهابية المتكررة التي شهدتها جمهورية أفغانستان مؤخراً وأسفرت عن مقتل العديد من المدنيين الأبرياء وقوات الأمن الأفغانية. وشدد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب.

وثمن وزير الخارجية الأفغاني مواقف المملكة الداعمة لأفغانستان وجهود تحقيق السلام فيها ودور المملكة الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية.

وأكد وزير خارجية أفغانستان على الدور الكبير للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية هذه المقدسات والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

واتفق الوزيران على تكثيف التنسيق ثنائياً وفي إطار المحافل الدولية وخصوصاً منظمة التعاون الإسلامي.