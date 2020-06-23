الأردن يدعم ترشيح المكسيك لعضوية مجلس الأمن

عمان-عبرت السفارة المكسيكية في عمان عن امتنان وشكر حكومتها للاردن على دعمه لترشيح المكسيك لعضوية مجلس الامن للفترة 2021 / 2022.

وقالت في بيان صحافي” اننا نحتفل بفوز حكومتنا بالمقعد غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2021/2022، والتي عقدت انتخاباتها في نيويورك في 17 حزيران الجاري خلال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. واضافت ان المكسيك تعتزم خلال عضويتها في مجلس الأمن على تعزيز مساهمتها في عدة أمور أهمها: الحل المتكامل للنزاعات المسلحة، البحث عن السلام والأمن الدولي مع الامتثال التام للقانون الدولي، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الدستورية للسياسة الخارجية، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، والمحافظة على كرامة الإنسان. وزادت ان المكسيك تنوي تحسين اَلية عمل المجلس، بالإضافة إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتعزيز القانون الدولي، ودعم سيادة القانون.

واشارت الى ان الترشيح المكسيكي تلقى أيضا تأييد مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ويأتي فوز المكسيك في هذه الإنتخابات بحصولها على أعلى نسبة أصوات بين المرشحين ب187 صوتا، وتعد أعلى نسبة حصلت عليها المكسيك خلال الخمس مرات التي انتخبت فيها المكسيك كعضو غير دائم في مجلس الأمن.

واشارت الى ان المكسيك انفردت باختيارها لعضويتين رئيسيتين في الأمم المتحدة (مجلس الأمن والمجلس الإقتصادي والإجتماعي).

بترا