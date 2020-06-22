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الأردن يدعو إلى جلسة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لبحث تداعيات كورونا

منذ 34 دقيقة
وزيرة التنية الاجتماعية بسمة اسحاقات تتحدث لـ "الغد" بمكتبها في الوزارة - (الغد)

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عمان-الغد- دعا الأردن الجامعة العربية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على المنطقة العربية والتحرك العاجل لمعالجة اثار وتداعيات الجائحة ومناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية في الطوارئ والاوبئة.
جاء ذلك في مذكرة ارسلتها وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بسمة اسحاقات الى الامين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة الدكتورة هيفاء ابو غزالة.
وحدد الاردن الثامن والعشرين من حزيران الحالي موعدا لانعقاد جلسات المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي التي مكن المتوقع ان تشارك فيها معظم وزراء الشؤون الادجتماعية العرب.
وسيناقش المجتمعون طلبات الدول العربية المشاركة التي وردت للامانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ، فضلا عن مناقشة واقرار مشروع بيان الدورة الطارئة للمجلس اضافة الى مناقشة واقرار عددا من مشاريع القوانين.
وفي السياق ناقشت رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ، وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات مع الامين العام المساعد للجامعة العربية – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية الدكتورة هيفاء ابو غزالة في مكتبها بمقر الوزارة ، أمس ترتيبات عقد المؤتمر وجدول الاعمال المقترح بحضور أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور.

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