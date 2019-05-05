الأردن يدعو إلى وقف العدوان على غزة فوراً

عمان- الغد- أكدت وزارة الخارحية وشؤون المغتربين اليوم ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوريا واحترام القانون الدولي الإنساني، وحذرت من تبعات التصعيد ضد القطاع المحاصر.

وشددت الوزارة في بيان أن العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والمعاناة وطالبت بوقفه وتحقيق التهدئة، مؤكدة دعمها الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة والأمم المتحدة لتحقيق ذلك.

وأكدت الوزارة على ضرورة وقف كل العمليات العسكرية المدانة والمرفوضة ضد القطاع الذي يعاني أهله أزمة إنسانية وحياتية لا يمكن القبول بها جراء الحصار الجائر والعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل في خرق للقانون الدولي.

وقالت الوزارة إن استمرار غياب آفاق السلام واستمرار الاحتلال وتكريس الحصار على غزة يشكلان التهديد الأكبر للأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري لوقف دوامة العنف وتحقيق التهدئة وتحقيق الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وإيجاد آفاق حقيقية لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة عَلى خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام.