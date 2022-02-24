الأردن يدعو روسيا وأوكرانيا لضبط النفس وخفض حدة التصعيد

أكّدت المملكة بأنها تُتابع بقلق تطورات الأوضاع في أوكرانيا وارتفاع حدة التوتر هناك.

وشدّد الأردن على استمرار المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية في بذل أقصى الجهود لضبط النفس وخفض حدة التصعيد، وتسوية النزاع بالطرق السلمية، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وذلك من خلال الحوار والمفاوضات في هذه الفترة الحرجة.

وقال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، خلال مشاركته بأعمال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث “الوضع في الأراضي المحتلة مؤقتاً في أوكرانيا”، والتي عُقدت في وقتٍ متأخرٍ من مساء يوم أمس، أنّ الأردن يُؤكد على أهمية لعب منظمة الأمم المتحدة والأطراف ذات العلاقة دوراً إيجابياً وفعالاً للوصول إلى ذلك الهدف.

وشدّد السفير الحمود في كلمة المملكة على مواقف الأردن الثابتة إزاء ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار.