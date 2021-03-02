الأردن يدين إطلاق الحوثيين مقذوفا على إحدى القرى السعودية

عمّان– الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم إطلاق مليشيات الحوثي مقذوفا عسكريا سقط في احدى القرى الحدودية بمنطقة جازان وأدى إلى إصابة خمسة مدنيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد الفايز على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ ومصالحها مترابطة وعلى وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها وحماية مصالحها.

وأعرب الفايز عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.