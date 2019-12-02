الأردن يدين إعلان إسرائيل إقامة مشاريع استيطانية جديدة

عمان-الغد- دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في جبل المكبر وقلنديا والبلدة القديمة في الخليل خرقاً للقانون الدولي وإجراءاً غير شرعي يقوّض جهود تحقيق السلام.

ندين بأشد العبارات إعلان إسرائيل عن مشاريع استيطانية جديدة في #جبل_المكبر و #قلنديا و #الخليل إمعانا في خرق القانون الدولي وإجراءا غير شرعي يجب أن يتصدى المجتمع الدولي له. المستوطنات تقوض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لحل الصراع وتقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) December 2, 2019

وشدّد الصفدي على لاشرعية الاستيطان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مؤكداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الاستيطان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤.

وحذّر من أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها يقوّض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لحل الصراع ويقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم.