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الأردن يدين إعلان إسرائيل إقامة مشاريع استيطانية جديدة

منذ ساعتين

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عمان-الغد-  دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في جبل المكبر وقلنديا والبلدة القديمة في الخليل خرقاً للقانون الدولي وإجراءاً غير شرعي يقوّض جهود تحقيق السلام.

وشدّد الصفدي على لاشرعية الاستيطان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مؤكداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الاستيطان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤.

وحذّر من أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها يقوّض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لحل الصراع ويقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم.

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