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الأردن يدين إعلان الاحتلال إقامة 7 محميات وتوسعة 12 أخرى في الضفة الغربية المحتلة

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

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عمان- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم في بيان إعلان السلطات الإسرائيلية إقامة 7 محميات طبيعية وتوسعة 12 محمية طبيعية قائمة في مناطق ج في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز ان هذه الخطوة المدانة تمثل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني من خلال تعزيز الاستيطان ومصادر الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد الفايز على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

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