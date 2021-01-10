الأردن يدين استمرار أعمال وحفريات الاحتلال في “الأقصى”

عمّان – دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام السلطات الإسرائيلية بتنفيذ اعمال وحفريات في ساحة حائط البراق، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وكذلك بالقرب من تلة باب المغاربة.

وأكد الناطق الرسمي بإسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز رفض الاردن لكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة وفي البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى خرقاً للقانون الدولي.

وأكد الفايز أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي السلط صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونما بما يشمل مساجده و ساحاته واسواره وبواباته، بموجب القانون الدولي والوضع القائم، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد ومحيطه هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس.

وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية بوقف الأعمال الجارية حاليا فورا و التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولي، والتوقف عن المساس بهوية البلدة القديمة أو تغيير طابعها.