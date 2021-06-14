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الأردن يدين استمرار استهداف الحوثيين مناطق مدنية في السعودية

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في السعودية وآخرها سقوط طائرة مسيرة ومفخخة على مدرسة في منطقة عسير دون حدوث إصابات.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف الأردن الدائم والثابت إدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستمرار استهداف المناطق المدنية.

كما أعادت الوزارة التأكيد أيضا على وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمن المملكة، ومشددة على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن واستقرار السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأفادت وسائل إعلام سعودية الأحد، عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون فوق مدرسة سعودية، على الرغم من تعزيز الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.

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