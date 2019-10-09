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الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك

منذ ساعتين
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

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عمان- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، اليوم الأربعاء، وآخرها تسهيل الشرطة الإسرائيلية لاقتحامات واسعة من المتطرفين للحرم القدسي الشريف خلال فترة الأعياد اليهودية، والتضييق على المصلين وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك. وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة عن رفض المملكة المطلق لهذه الممارسات العبثية والاستفزازات غير المسؤولة والتي تتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولي.
وطالب القضاة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات، واحترام حرمة المسجد الاقصى المبارك ومشاعر المسلمين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف، موضحا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين. -(بترا)

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