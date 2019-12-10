آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق “الأقصى”

منذ 58 دقيقة
قوات الاحتلال تستبيح ساحات المسجد الأقصى أول من أمس - (ا ف ب)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، و التي كان آخرها قيام أحد أعضاء الكنيست السابقين يرافقه مجموعة من المتطرفين بأداء الطقوس الدينية على مدخل باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ثم اقتحام الحرم الشريف بحماية الشرطة الإسرائيلية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز رفض هذه الانتهاكات التي تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي.
وحذر الفايز من مغبة استمرار هذه الانتهاكات وطالب بوقفها وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشددا على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط.

مقالات ذات صلة

القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار منذ سنوات بحوزته 4000 حبة مخدرة

منذ 13 دقيقة
المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان الدكتورة عبير دبابنة

دبابنة تؤكد أولويات الحكومة للارتقاء بحقوق الإنسان

منذ ساعتين

“الجمارك” تحبط تهريب 1595 سيجارة إلكترونية و890 جهازا خلويا

منذ 3 ساعات
جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب- (تصوير: ساهر قدارة)

قانونية النواب تشرع بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock