الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

عمّان-الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف، وآخرها اقتحام أعداد كبيرة من المتطرفين للمسجد وقيامهم بتصرفات استفزازية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان اليوم الخميس، إنّ التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفُوضة ومُدانة، وتُمثل انتهاكاً للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال في القدس الشرقية. وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب الناطق الرسمي السلطات الإسرائيلية بالكف عن الانتهاكات، واحترام حرمة المسجد، واحترام الوضع القائم القانوني والتاريخي واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس.