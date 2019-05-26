الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى

عمان- الغد– أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأحد، استمرار الإنتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف من خلال اقتحامات المتطرفين والتضييق على المصلين وكوادر الأوقاف.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان سلمان القضاة على ضرورة التزام إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ومشاعر الصائمين في هذا المكان المقدس، خصوصاً في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وطالب القضاة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع الاستفزازات في المسجد الأقصى المبارك، وحمّلها كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وروّاده من المصلين.