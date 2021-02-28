الأردن يدين استمرار الحوثيين باستهداف السعودية

عمان-الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم استمرار ميليشيات الحوثي استهداف المدن في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك من خلال استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي واستهداف جنوب المملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار والتي تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وأكد الناطق الرسمي بإسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين.

وأكد الفايز وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق. كما أكد أن أمن المملكتين أمن واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن المنطقة برمتها.

وشدد الفايز على أهمية التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وضرورة استجابة الحوثيين لجهود الأمم المتحدة والمبادرات المستهدفة التوصل لحل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار وفقاً لتطلعات الشعب اليمنيّ الشقيق في الاستقرار والأمن والسلام.

وأشاد الفايز بقدرات قوات التحالف الدولي إعتراض الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار وتدميرها بنجاح.