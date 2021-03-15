الأردن يدين استمرار الحوثيين تصعيد الهجمات الإرهابية في السعودية

عمان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار مليشيات الحوثي تصعيد هجماتها الإرهابية واستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وآخرها إطلاق طائرة مفخخة مسيرة بدون طيار باتجاه مدينة خميس مشيط حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها بنجاح.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز على إدانة واستنكار هذا التصعيد الخطير والممنهج وعلى موقف المملكة الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة في استهداف المناطق المدنية الذي يشكل انتهاكا صارخا لكل الاعراف الدولية خصوصا القانون الدولي الانساني. كما أكد وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها الشقيق. وشدد أيضا على موقف المملكة الدائم ان أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.