الأردن يدين استمرار ميليشيات الحوثي استهداف المناطق السعودية

عمّان- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وآخرها إطلاق عدد من الطائرات المسيرة والمفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعاً بنجاح.

وجددت الوزارة في بيان، اليوم السبت، تأكيد موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستمرار استهداف المناطق المدنية، ووقوف المملكة بالمطلق إلى جانب الأشقاء في السعودية في وجه كل ما يهدد أمنهم. وشددت الوزارة على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.–(بترا)