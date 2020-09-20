الأردن يدين استهداف الحوثيين لجازان السعودية

عمّان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام ميليشيات الحوثيين باستهداف إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين، وأكد استنكار المملكة ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، كما أكد تضامن المملكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة حكومةً وشعباً، ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

كما شدد على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.