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الأردن يدين استهداف ميليشيات الحوثيين مطار أبها

منذ ساعة واحدة

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عمّان-الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام ميليشيات الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز استنكار المملكة ورفضها هذا الهجوم الإرهابي، كما أكد وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها وتضامنها معها في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها وأمن شعبها.
كما أكد مجدداً على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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