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الأردن يدين افتتاح الاحتلال نفق “طريق الحجاج”

منذ 4 ساعات
صورة جوية للحرم القدسي - أرشيفية

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عمان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم إقدام سلطات الإحتلال الإسرائيلي على افتتاح نفق ما يُسمى بـ “طريق الحجاج” أسفل بلدة سلوان بإتجاه المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات اللاشرعية وغير المسؤولة تزيد من التوتر والاحتقان.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة على رفض المملكة المطلق لجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة وطابعها، وخصوصاً الحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له.

وأكد أن هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كما تمثل إمعاناً في انتهاك قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الداعية لوقف جميع الحفريات الإسرائيلية غير القانونية في البلدة القديمة للقدس، والتي تتعارض بشكل صارخ مع المعايير الدولية المعتمدة.

وشدد القضاة على ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في الوقف الفوري لمثل هذه الممارسات المُدانة والمرفوضة، والتأكيد على ضرورة احترام وضع القدس الشرقية جزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 تخضع لأحكام القانون الدولي وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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