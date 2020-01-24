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الأردن يدين اقتحام الأقصى

منذ 42 دقيقة
جنود الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى أرشيفية

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عمان – الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف عقب انتهاء صلاة فجر الجمعة اليوم.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن ما جرى من اقتحام للشرطة الإسرائيلية للحرم الشريف والاعتداء على المصلين الآمنين ممارسة استفزازية مدانة وانتهاكاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وشدد على ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحرمة المسجد وحرية المصلين وسلامتهم واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني ووقف انتهاكاتها المتواصلة للأماكن المقدسة وتجنب الاستفزاز والتصعيد.

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