الأردن يدين اقتحام مستوطنين متطرفين بينهم نائب إسرائيلي المسجد الأقصى

عمان- الغد- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها سماح الشرطة الإسرائيلية اليوم لعضو كنيست باقتحام الحرم الشريف، واستمرارها بادخال مجموعات المتطرفين والتغاضي عن تصرفاتهم داخل الحرم الشريف.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز رفض هذه الانتهاكات المتواصلة التي تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وحذر من مغبة استمرار هذه الانتهاكات التي لا تساهم إلا بزيادة التوتر والاحتقان، وطالب بوقفها، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط.