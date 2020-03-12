الأردن يدين الإعتداء الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي في العراق

عمان-الغد- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم عن إدانتها الإعتداء الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وبين الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن مثل هذه الأعمال العدائية لن تسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتدفعه نحو فوضى تهدد ما أنجز من تقدم، نحو إعادة البناء والاستقرار بعد النصر الكبير الذي حققه على العصابات الإرهابية، وتعرقل الجهود الدولية المستهدفة القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

كما أعرب الفايز عن تعازي المملكة لذوي الضحايا وحكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة إثر هذا الاعتداء الإجرامي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين كافة.

وجدد الفايز التأكيد على موقف المملكة في الوقوف إلى جانب العراق، والحفاظ على سيادته واستقراره، وتكريس النصر الكبير الذي حققه على العصابات الداعشية، وإسناده في مسيرة إعادة البناء.