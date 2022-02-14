الأردن يدين الاستفزازات التصعيدية للمستوطنين في “الشيخ جراح”

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المُمارسات الاستفزازية التصعيدية التي يقوم بها المستوطنون في حيّ الشيخ جرّاح في القدس الشرقية المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إن أوامر الإخلاء والتهجير لأهالي حيّ الشيخ جرّاح في القدس الشرقية المحتلة تُعد خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مُشدداً بأن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.

وذكر بأن استمرار المُمارسات الإسرائيلية الأحادية من مُصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم مُمارساتٌ لاشرعية ولاقانونية تُكرس الاحتلال وتُقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.