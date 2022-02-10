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الأردن يدين الاعتداءات المُستمرة للحوثيين على السعودية

2:50 م2022-02-10
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها إطلاق طائرة مُفخخة مُسيرة باتجاه مطار أبها الدولي، صباح اليوم، اعترضتها ودمرتها الدفاعات السعودية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي أسفر عن وقوع عددٍ من الإصابات بين المدنيين، مُشدداً على وقوف المملكة المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، ومُعرباً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

2:50 م2022-02-10
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