الأردن يدين الاعتداء الإرهابي في كركوك

عمّان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطةً تابعةً لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، ليلة أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول على موقف المملكة الثابت بإدانة واستنكار كافة الممارسات والأفعال الإرهابية. وأكدّ على وقوف المملكة المُطلق وتضامنها التام مع الأشقاء في جمهورية العراق الشقيق في وجه كل ما يُهدد أمنه واستقراره.

وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لشعب وحكومة جمهورية العراق الشقيق وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.