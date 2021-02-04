الأردن يدين التفجير الإرهابي في تونس

عمّان – دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف مركبة عسكرية تابعة للجيش التونسي أثناء ملاحقتها إرهابيين غربي تونس بلغم أدى إلى مقتل أربعة جنود.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة الإرهاب وكل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وأمن شعبها الشقيق.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيقة ولذوي الضحايا.