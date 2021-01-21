الأردن يدين التفجير الانتحاري المزدوج في بغداد

عمّان-الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهداف وسط العاصمة العراقية بغداد هذا اليوم وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أكد وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب العراق الشقيق ووقوفها معه في وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه الشقيق، مشدداً على أن أمن البلدين الشقيقين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن العراق الشقيق هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق وذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.