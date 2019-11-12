الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

عمان – الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع واستهداف المدنيين الأبرياء فيه لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس وتعزيز الأجندات المتطرفة في المنطقة، ولن يفضي إلى أية حلول.

وأضاف أن حل مشكلة قطاع غزة تكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي بالعودة لطاولة المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين ورفع الحصار الجائر عن القطاع والمعالجة السريعة للاجتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي.

وأوضح أن إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد وتبعاته ضد القطاع وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.