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الأردن يدين العملية الإرهابية في مصر

منذ 49 دقيقة
العلم الأردني يرفرف في سماء عمان -
العلم الأردني .علم

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عمّان- دان الأردن اليوم العملية الإرهابية في حي الأميرية في القاهرة وأكد وقوف الأردن الكامل مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب وظلاميته.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي “ندين العملية الإرهابية الجبانة في القاهرة ونؤكد وقوف المملكة بالكامل مع الأشقاء في مصر في مواجهة الإرهاب وظلاميته.”
وزاد الصفدي في تغريدة على حسابه على تويتر “رحم الله الضابط الذي ارتقى خلال التصدي للإرهابيين وأنعم على المصابين بالشفاء.”
وأكد “مصر أقوى من الإرهاب وقادرة على حماية أمنها. هذه حربنا جميعاً.”

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