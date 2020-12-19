الأردن يدين العمل الإرهابي في أفغانستان

عمان– ‏دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم السبت، التفجير الإرهابي الذي وقع في ولاية غزنة شرق جمهورية أفغانستان الإسلامية امس الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأطفال الأبرياء.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز في بيان اليوم، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف الأبرياء، الذي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الدينية والانسانية ويستهدف زعزعة الامن والاستقرار.

واعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية افغانستان الاسلامية الشقيقة وذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.-(بترا )