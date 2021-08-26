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الأردن يدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان

منذ ساعتين
وزير الخارجية ايمن الصفدي
وزير الخارجية ايمن الصفدي

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عمان- دان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الهجمات الإرهابية في أفغانستان.
وقال في تغريدة له على تويتر : “ندين بأشد العبارات الهجومات الإرهابية في أفغانستان”.
وأكد “أن الإرهاب ما يزال خطرا يستدعي استمرار التعاون الدولي لمواجهته وحماية الأبرياء والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من جرائمه وظلاميته”.
وأضاف”رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل معبرا عن التعازي لذوي الضحايا.”-(بترا)

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