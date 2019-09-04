الأردن يدين الهجوم الإرهابي على السفارة الرومانية في كابول

عما-الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بشدة الهجوم الذي تعرضت له السفارة الرومانية في العاصمة الأفغانية كابول فجر الثلاثاء، والذي أسفر عن مقتل أحد العاملين بالسفارة واصابة اخرين وتدمير جزء كبير من مبنى السفارة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، في بيان وصل “هلا اخبار” نسخة منه، إن الاردن يدين بشدة الحادث الإرهابي الذي تعرض لها مبنى سفارة الجمهورية الرومانية الصديقة، واصفا اياه بأنه خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف بشأن صون وحماية البعثات الدبلوماسية واحترامها.

وعبر الناطق الرسمي عن خالص اّلتعازي وصادق المواساة بالمتوفى وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.