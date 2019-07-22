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الأردن يدين الهجوم الإرهابي على مسجد في باكستان

منذ 5 ساعات
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

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عمان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الاثنين بأشد العبارات الهجومين المسلحين اللذين استهدفا مركزا للشرطة، ومستشفى في مدينة “ديرا إسماعيل خان” شمال غرب باكستان، وأسفرا عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، تضامن الأردن مع حكومة وشعب جمهورية الباكستان الصديقة في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد.

وعبر عن خالص اّلتعازي وصادق المواساة بالضحايا، وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، أيا كان مصدره ومنطلقاته.

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