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الأردن يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها في السعودية

منذ 40 دقيقة
العلم الأردني يرفرف في سماء عمان - (ارشيفية)

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عمان-الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الْيَوْمَ الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف للمرة الثالثة مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل ميليشيات الحوثي وأدى الى اصابة 9 مدنيين.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة ان استمرار استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات والمدنيين تصعيدا خطيرا يخالف القوانين والأعراف الدولية ويدنه الاْردن بأشد العبارات. واكد على مساندة الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.
وأكد تضامن الأردن الكامل ووقوفه الى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية وثقته بقدرتهم حماية أمنهم واستقرارهم، وعبر عن صادق التعازي بالمتوفى والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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