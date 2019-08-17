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الأردن يدين الهجوم الإرهابي على معمل للغاز الطبيعي بالسعودية

منذ ساعتين

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عمان- الغد– دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية الْيَوْمَ الهجوم الإرهابي الآثم الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة بالسعودية، باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة هذا العمل الإرهابي المدان تصعيدا خطيرا جديدا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية الشقيقة ويزيد من التوتر في المنطقة.

وأكد القضاة تضامن الأردن الكامل ووقوفه الى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

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