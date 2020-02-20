الأردن يدين الهجوم الإرهابي في ألمانيا

عمان- الغد – دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ،اليوم الخميس ، الهجوم الإرهابي في ألمانيا
وعبر الصفدي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أحر التعازي لذوي ضحايا الجريمة البشعة مع تمنياته للجرحى بالشفاء.
ودان الصفدي الإرهاب وثقافة الكراهية والعنصرية أيا كانت أشكالها.
ندين الهجوم الإرهابي البشع الذي ذهب ضحيته الأبرياء في #ألمانيا. أحر التعازي بالضحايا رحمهم الله، وتمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل. ندين الإرهاب وخطاب الكراهية والعنصرية بكل أشكاله مسخا لا علاقة له بحضارة أو دين.
— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) February 20, 2020