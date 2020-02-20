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الأردن يدين الهجوم الإرهابي في ألمانيا

منذ 47 دقيقة
وزير الخارجية

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عمان- الغد – دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ،اليوم الخميس ، الهجوم الإرهابي في ألمانيا

وعبر الصفدي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أحر التعازي لذوي ضحايا الجريمة البشعة مع تمنياته للجرحى بالشفاء.

ودان الصفدي الإرهاب وثقافة الكراهية والعنصرية أيا كانت أشكالها.

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