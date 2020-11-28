الأردن يدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية

عمان – الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي استهدف متجر في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار هذا الفعل الإرهابي الجبان، كما أكد موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.