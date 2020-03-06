الأردن يدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول

عمّان- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعاً في العاصمة الأفغانية كابول والذي خلّف عشرات القتلى والجرحى.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز وقوف الأردن مع جمهورية أفغانستان حكومةً وشعباً، وندد بشدة بالعمل الإرهابي ورفضه وأعمال العنف الأعمى الذي يستهدف زعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلاد، مؤكداً موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع. وعبّر عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى، ولأفغانستان شعباً وحكومةً دوام الأمن والاستقرار. (بترا)