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الأردن يدين الهجوم الإرهابي في تونس

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس العاصمة وأدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، تضامن الأردن مع حكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد.

وعبر عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحية وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

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