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الأردن يدين “الهجوم الإرهابي” في لندن

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

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عمان – دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين عزل في مدينة لندن، وأدى إلى مقتل شخصين.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، تضامن الأردن مع حكومة وشعب المملكة المتحدة الصديقة في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد.

وعبر الفايز عن خالص اّلتعازي وصادق المواساة بالضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

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