الأردن يدين الهجوم الإرهابي في محافظة صلاح الدين العراقية

عمّان – الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي وقع هذا اليوم في منطقة تقع في محافظة صلاح الدين شمال غرب بغداد وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار. كما أكد وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق الشقيق في وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه وفي محاربة العصابات الإرهابية.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق ولذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.