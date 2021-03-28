الأردن يدين الهجوم الانتحاري الذي وقع خارج كنيسة في إندونيسيا

عمّان-الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الانتحاري الذي وقع خارج كنيسة في مدينة ماكاسار في جزيرة سولاويسي الإندونيسية اليوم وأسفر عن إصابة 14 شخصا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز ادانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الدينية والانسانية ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. كما شدد على موقف المملكة الدائم والرافض لكل اشكال العنف والتطرف والارهاب الذي يستهدف دون تمييز الجميع.

وأكد الفايز تضامن المملكة مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم وأعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.