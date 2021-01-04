الأردن يدين “الهجوم الوحشي” في النيجر

عمّان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الوحشي الذي إستهدف مدنيين أبرياء في قريتين غرب النيجر وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الوحشي واستهداف المدنيين الأبرياء كما أكد موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.