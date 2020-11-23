الأردن يدين الهجوم على محطة توزيع المنتجات البترولية في السعودية

عمّان – الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين ورفضها لهذا الهجوم الإرهابي الجبان وإستمرار مليشيات الحوثيين استهداف المناطق المدنية الذي يمثل انتهاكاً صارخاً وخرقاَ فاضحاً للقوانين والاعراف الدولية.

وأكد الفايز وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

وشدد على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.