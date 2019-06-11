الأردن يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في مالي

عمان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية بوسط جمهورية مالي وأدى إلى مقتل 95 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان سلمان القضاة، تضامن الأردن مع حكومة وشعب جمهورية مالي الصديقة في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد.

وعبر عن أحر التعازي بالضحايا، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.