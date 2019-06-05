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الأردن يدين بشدة الهجوم الإرهابي في سيناء

منذ 4 ساعات

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عمان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الاربعاء بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، تضامن الأردن الكامل ووقوفه مع الأشقاء في مصر في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وثقة المملكة بقدرة مصر الشقيقة حماية أمنها واستقرارها ودحر العصابات الإرهابية. وزاد إن المعركة ضد الاٍرهاب واحدة والارهاب عدو مشترك لا بد من تكاتف كل الجهود لهزيمته والقضاء على ظلاميته.

وعبر عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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