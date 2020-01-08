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الأردن يدين بناء الاحتلال 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

منذ 29 دقيقة

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عمان-الغد– دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم إعلان السلطات الإسرائيلية بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز في بيان لاشرعية المستوطنات الإسرائيلية التي تشكل خرقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وشدد الفايز على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والقيام بكل ما يلزم من إجراءات لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

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